Aggredito in strada per un cellulare Preso a pugni in faccia | erano tre

Montecatini Terme, 28 novembre 2025 – Picchiato e derubato in pieno centro. È quanto accaduto mercoledì sera a Montecatini a un ragazzo di 25 anni che era uscito con degli amici. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti erano circa le 1 di notte quando uno degli amici di un gruppo che si era ritrovato per passare una serata insieme in uno dei locali nei dintorni di viale IV novembre, è stato avvicinato e poi derubato del cellulare e delle cuffie bluetooth. Nel tentativo di reagire è stato poi aggredito riportando un trauma cranico, una ferita sulla testa, diverse ecchimosi, un problema a un ginocchio e soprattutto la rottura del setto nasale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredito in strada per un cellulare. “Preso a pugni in faccia: erano tre”

Contenuti che potrebbero interessarti

Bruno, lottatore professionista, negli scorsi anni è stato aggredito per strada da 3 persone col coltello. Lui si è difeso ed è stato condannato ad un risarcimento di 29.000 euro. Il servizio completo di @_FrancescoLeone a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook

Aggredito in strada per un cellulare. “Preso a pugni in faccia: erano tre” - L’agguato la notte tra mercoledì e giovedì in centro, davanti al Kursaal a Montecatini Terme. Secondo msn.com

Ragazzino di 13 anni preso a calci e pugni dai coetanei e lasciato in strada: volevano rubargli il cellulare - Intorno alla mezzanotte di domenica 23 novembre i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale Santobono di Napoli su segnalazione del 112. Secondo msn.com

Picchiata e stuprata mentre va al lavoro. Preso un gambiano "tradito" dal cellulare - La donna assalita alle spalle e trascinata dietro a una siepe. Riporta msn.com