Un uomo è stato aggredito alle prime luci dell'alba a Crema, nei pressi di via Gaeta. Mentre camminava, è stato preso alle spalle da un aggressore che gli ha sottratto denaro e scarpe. L'episodio si è verificato alle 6 del mattino, lasciando la vittima sotto shock. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare l’autore e chiarire i dettagli dell’aggressione.

Crema (Cremona), 28 dicembre 2025 – Aggredito alle spalle mentre camminava alle sei del mattino nei pressi del nuovo rondò di via Gaeta da un uomo, che lo ha derubato dei contanti e delle scarpe che indossava. È successo all'alba di oggi, quando la città era ancora avvolta nel buio, a Crema nelle vicinanze del canale Vacchelli. "Scusi, mi dà un passaggio?". Autista rapinato da una finta autostoppista L'uomo è stato affrontato e tramortito con un pugno, che gli ha provocato una ferita al labbro. Averlo tramortito è stato il " preliminare " per poi rapinarlo portandogli via il poco contante che aveva con sé.

© Ilgiorno.it - Crema, preso a pugni in strada per rubargli soldi e scarpe

