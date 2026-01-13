Corea del Sud chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon per l’insurrezione e il golpe fallito

In Corea del Sud, l'ex presidente Yoon è stato accusato di aver partecipato a un’insurrezione e a un tentativo di colpo di Stato fallito. La richiesta di pena di morte riflette la complessità e la tensione del momento politico nel paese, segnato da eventi che mettono in discussione la stabilità e la democrazia sudcoreana. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso la situazione politica nazionale.

Il panorama politico della Corea del Sud sta attraversando una delle fasi più drammatiche e incerte della sua intera storia democratica. La notizia che ha scosso le cancellerie internazionali riguarda la richiesta formale della pena di morte avanzata dai procuratori speciali nei confronti dell’ex presidente Yoon Suk Yeol. L’accusa mossa verso l’ex leader è quella di essere il capofila di un’insurrezione armata contro l’ordine costituito, un reato di estrema gravità che ha riportato alla memoria collettiva i periodi più bui delle dittature militari del secolo scorso. La decisione dei magistrati giunge al termine di un’inchiesta serrata che ha cercato di fare luce sulle motivazioni e sulle modalità con cui, nel dicembre del 2024, venne proclamata una repentina e controversa legge marziale che rischiò di far deragliare definitivamente le istituzioni del paese asiatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Corea del Sud, l'ex presidente Yoon arriva in tribunale a Seul.

