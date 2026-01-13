I pubblici ministeri sudcoreani hanno chiesto la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk Yeol, coinvolto in un procedimento giudiziario legato alla proclamazione della legge marziale durante il suo mandato. La notizia evidenzia un momento di grande attenzione sul sistema giudiziario e sulla responsabilità delle figure politiche in Corea del Sud.

I pubblici ministeri sudcoreani hanno avanzato la richiesta di pena capitale nei confronti dell’ex presidente Yoon Suk Yeol, imputato per aver proclamato la legge marziale. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Yonhap, che ha riferito come, nel corso dell’udienza finale del processo per insurrezione a Seul, «I procuratori speciali hanno chiesto la pena di morte per l’ex presidente Yoon in quanto capofila dell’insurrezione con il chiaro obiettivo di rimanere al potere a lungo prendendo il controllo della magistratura e del parlamento», parole pronunciate dal procuratore speciale aggiunto Park Eok-su, che ha aggiunto come «la natura del crimine è grave, in quanto ha mobilitato risorse materiali che avrebbero dovuto essere usate solo nell’interesse della collettività nazionale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon

Leggi anche: Sud Corea, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon

Leggi anche: Sud Corea, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon: un anno fa impose la legge marziale (video)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon - I pubblici ministeri sudcoreani hanno avanzato la richiesta di pena capitale nei confronti dell’ex presidente Yoon Suk Yeol, imputato per aver proclamato la legge marziale. msn.com