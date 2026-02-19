Corea del Sud ergastolo per l’ex presidente Yoon Suk Yeol

L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è stato condannato all'ergastolo dal tribunale di Seul per aver tentato di imporre la legge marziale durante un periodo di crisi politica. La corte ha ritenuto che le sue azioni abbiano rappresentato un grave atto di insurrezione. La sentenza arriva dopo un lungo processo in cui sono stati analizzati i dettagli delle sue decisioni e delle sue ordinanze. La decisione ha suscitato molte reazioni nel paese, che segue con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.

Il tribunale di Seul lo riconosce colpevole di insurrezione per il tentativo di imporre la legge marziale. I procuratori avevano chiesto la pena di morte, in vigore nel Paese ma sospesa da una moratoria dal 1997