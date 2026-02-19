Corea del Sud ergastolo per Yoon Suk Yeol | l’ex presidente evita la pena di morte

Il tribunale di Seoul ha condannato Yoon Suk Yeol a una pena detentiva a vita, escludendo l’ergastolo e la possibilità di pena di morte. La decisione arriva dopo un lungo processo in cui si è discusso di accuse legate alla gestione governativa e alle decisioni prese durante il suo mandato. Yoon, 63 anni, ha evitato così l’estremo castigo, che in Corea del Sud può ancora essere applicato in casi estremi. La sentenza chiarisce la posizione della giustizia sul suo operato e apre nuovi scenari politici nel paese.

La sentenza del tribunale di Seul. Niente condanna capitale per Yoon Suk Yeol. L'ex presidente della Corea del Sud è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di aver guidato un'insurrezione in seguito alla proclamazione della legge marziale nel 2024. Secondo il tribunale di Seul, Yoon avrebbe tentato di mobilitare esercito e polizia con l'obiettivo di assumere il controllo dell'Assemblea nazionale. Il giudice presidente Ji Gwi-yeon ha sottolineato che la dichiarazione della legge marziale ha prodotto "enormi costi sociali", evidenziando inoltre l'assenza di segnali di pentimento da parte dell'imputato.