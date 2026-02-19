Insurrezione in Corea del Sud condannato all’ergastolo l’ex presidente Yoon Suk-yeol

L’ex presidente Yoon Suk-yeol è stato condannato all’ergastolo per aver guidato un’insurrezione in Corea del Sud, legata all’uso della legge marziale nel dicembre 2024. L’accusa lo ha ritenuto responsabile di aver orchestrato i disordini che hanno coinvolto migliaia di manifestanti in diverse città. La sentenza arriva dopo mesi di processi e testimonianze che hanno evidenziato il suo ruolo nella crisi politica. La decisione ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla stabilità del paese. La vicenda si conclude con questa pesante condanna.

Si è concluso con una pesante condanna all'ergastolo il processo nei confrontid ll'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, accusato di aver guidato un'insurrezione legata all'imposizione della legge marziale nel dicembre 2024. La sentenza: ergastolo per Yoon Suk-yeol. Nel leggere il dispositivo, il giudice non usa mezze misure: "L'imputato è condannato all'ergastolo". Yoon ascolta impassibile, quasi paralizzato, mentre fuori migliaia di sostenitori seguono la diretta con incredulità, tra sostenitori dell'ex leader e suoi detrattori. Qualcuno urla "la Corea è nel caos!", denotando oltre ogni ragionevole dubbio la spaccatura interna al Paese.