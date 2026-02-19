Insurrezione in Corea del Sud condannato all’ergastolo l’ex presidente Yoon Suk-yeol

Da lanotiziagiornale.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente Yoon Suk-yeol è stato condannato all’ergastolo per aver guidato un’insurrezione in Corea del Sud, legata all’uso della legge marziale nel dicembre 2024. L’accusa lo ha ritenuto responsabile di aver orchestrato i disordini che hanno coinvolto migliaia di manifestanti in diverse città. La sentenza arriva dopo mesi di processi e testimonianze che hanno evidenziato il suo ruolo nella crisi politica. La decisione ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla stabilità del paese. La vicenda si conclude con questa pesante condanna.

Si è concluso con una pesante condanna all’ergastolo il processo nei confrontid ll’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, accusato di aver guidato un’insurrezione legata all’imposizione della legge marziale nel dicembre 2024. La sentenza: ergastolo per Yoon Suk-yeol. Nel leggere il dispositivo, il giudice non usa mezze misure: “L’imputato è condannato all’ergastolo”. Yoon ascolta impassibile, quasi paralizzato, mentre fuori migliaia di sostenitori seguono la diretta con incredulità, tra sostenitori dell’ex leader e suoi detrattori. Qualcuno urla “la Corea è nel caos!”, denotando oltre ogni ragionevole dubbio la spaccatura interna al Paese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

insurrezione in corea del sud condannato all8217ergastolo l8217ex presidente yoon suk yeol
© Lanotiziagiornale.it - Insurrezione in Corea del Sud, condannato all’ergastolo l’ex presidente Yoon Suk-yeol

Corea del Sud, ergastolo per Yoon Suk Yeol: l’ex presidente evita la pena di morteIl tribunale di Seoul ha condannato Yoon Suk Yeol a una pena detentiva a vita, escludendo l’ergastolo e la possibilità di pena di morte.

Corea del Sud, la procura chiede che l’ex presidente Yoon Suk-yeol sia condannato a morteIn Corea del Sud, la procura ha richiesto la condanna a morte per l'ex presidente Yoon Suk-yeol, segnando un momento importante nel procedimento giudiziario.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Corea del Sud: ergastolo per Yoon per aver guidato un’insurrezione; Corea del Sud, Yoon condannato per aver guidato un'insurrezione; Corea del Sud, l'ex presidente Yoon è colpevole di insurrezione: condannato all'ergastolo; Corea del Sud: ergastolo per Yoon per aver guidato un’insurrezione.

insurrezione in corea delCorea del Sud, l'ex presidente Yoon è colpevole di insurrezione: condannato all'ergastoloL’ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol, messo in stato d’accusa nel 2024 dopo aver fatto precipitare il Paese in una crisi costituzionale dichiarando la legge marziale, è stato riconosciuto ... msn.com

L'ex presidente della Corea del Sud è stato condannato all'ergastolo per insurrezioneI giudici del tribunale di Seul hanno optato per il carcere a vita per Yoon Suk Yeol, accusato di aver guidato la rivolta del 2024 attraverso il tentativo di imporre la legge marziale. Evitata la pena ... today.it