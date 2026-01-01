Corea del Nord | Kim Jong Un partecipa ai festeggiamenti di capodanno con moglie e figlia

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang, secondo quanto riportato dai media ufficiali. L’evento si è svolto allo stadio May Day, con la presenza di Kim, sua moglie e figlia. La partecipazione alle celebrazioni è un segnale delle tradizioni festive del paese e delle dinamiche di leadership in Corea del Nord.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang. I media ufficiali nordcoreani hanno riportato la partecipazione di Kim all’evento allo stadio May Day, al quale, secondo quanto riferito, hanno preso parte fino a 150.000 persone. La televisione nordcoreana ha mostrato la moglie di Kim Jong Un, Ri Sol Ju, presente all’evento, cosa insolita dato che non appariva sui media pubblici da mesi. Ha anche mostrato la figlia di Kim seduta tra lui e sua moglie, mentre dava un bacio al padre poco dopo la mezzanotte. Kim ha tenuto un discorso in cui ha fatto riferimento ai soldati nordcoreani che aiutano la Russia nel conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord: Kim Jong Un partecipa ai festeggiamenti di capodanno con moglie e figlia Leggi anche: Kim Jong Un vuole un Capodanno col botto: la Corea del Nord aumenta la produzione di missili per il 2026 Leggi anche: Corea del Nord, Trump: “Mi piacerebbe incontrare Kim Jong Un” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Corea del Nord, Kim Jong-un inaugura i nuovi hotel: con la figlia prova i materassi; Gli hacker della Corea del Nord scatenati: nel 2025 hanno rubato 2 miliardi di dollari; Kim Jong-un ordina di espandere la produzione di missili nel 2026; Corea del Nord, Kim Jong Un inaugura nuovi hotel di lusso. Il sostegno della Corea del Nord alla Russia: i soldati di Kim Jong-un in azione - un ha elogiato le sue forze armate impegnate in missioni internazionali, sottolineando l'importanza strategica dell'alleanza con la Russia. notizie.it

Corea del Nord: Kim Jong Un partecipa ai festeggiamenti di capodanno con moglie e figlia - (LaPresse) Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang. stream24.ilsole24ore.com

Corea del Nord, Kim Jong-Un spinge sull’industria bellica: più missili e artiglieria per rafforzare la deterrenza - Il leader nordcoreano, Kim Jong Un, ha esortato ad ampliare in modo significativo la capacità produttiva di missili e proiettili di artiglieria, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze operative ... tag24.it

Cartoline dalla Corea del Nord. Kim ha festeggiato Capodanno con adunata di massa/show. E intanto ha elogiato in un messaggio le truppe che combattono in «una terra straniera», sottolineando l'alleanza di Pyongyang con la Russia. x.com

https://youtu.be/LrqBDUvU4lksi=ZafTmFplv5OaXCFV Ieri ho pubblicato un video in cui racconto il mio viaggio in Corea del Nord: è il mio primo vero documentario su YouTube. In poco più di un giorno ha superato le 34.000 visualizzazioni e raccolto 145 com - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.