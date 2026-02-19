Coppia di ladri a caccia di auto da rubare al Quartiere Trieste

Una coppia di ladri è stata sorpresa nel Quartiere Trieste mentre tentava di rubare un'auto. I due, già noti alle forze dell’ordine, avevano con sé attrezzi da scasso e stavano preparando il colpo. La polizia, intervenuta dopo una segnalazione, li ha fermati prima che riuscissero a fuggire con il veicolo. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni residenti che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due uomini.

A caccia di auto da rubare al Quartiere Trieste. Una coppia di pregiudicati, sorpresa con gli attrezzi del mestiere. Sono stati i carabinieri della stazione Roma Viale Libia a denunciare due uomini — un cittadino argentino di 44 anni e un romano di 42 anni, entrambi senza dimora e con precedenti specifici — ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso. Le tecniche più usate, i modelli più rubati. Così Roma è diventata la Mecca dei ladri d'auto L'operazione è scattata in via Pietro Mascagni, nel Quartiere Trieste, dove i militari hanno intercettato un veicolo sospetto con i due uomini a bordo.