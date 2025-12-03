Bergamo, 3 dicembre 2025 - Missione compiuta per l’ Atalanta che liquida la pratica Genoa con un secco 4-0 e si assicura un pass per i quarti di finale di Coppa Italia, nei quali affronterà la Juventus. Un’affermazione netta nei numeri e nella sostanza per gli uomini di Palladino che, dopo un primo quarto d’ora appannaggio dei rossoblù, sono saliti in cattedra sbloccando la situazione con il colpo di testa vincente di Djimsit i. Un gol che ha sciolto le briglie di una Dea che ha poi sfiorato il bis prima dell’intervallo con un paio di occasioni non capitalizzate dal neoentrato Maldini (per lui anche un palo colpito su punizione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta cala il poker al Genoa e vola ai quarti di Coppa Italia