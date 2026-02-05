Atletico BMG-Narnese 1-2 la Coppa Italia di Eccellenza umbra torna rossoblù dopo 21 anni | ora la fase nazionale
Dopo 21 anni la Narnese torna in vantaggio nella Coppa Italia di Eccellenza umbra. Mercoledì sera, sotto la pioggia battente al “Libero Liberati”, la squadra rossoblù batte l’Atletico BMG 2-1 davanti a oltre mille tifosi. La vittoria segna un ritorno importante per il club, che ora si prepara alla fase nazionale del torneo.
Sotto la pioggia battente del “Libero Liberati” e davanti a oltre mille spettatori, nella serata di mercoledì 4 febbraio, la Narnese riscrive la sua storia. Ventuno anni dopo l’ultima volta, i rossoblù rialzano al cielo la Coppa Italia di Eccellenza umbra superando 2-1 l’Atletico BMG al termine.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Atletico BMG-Narnese, dopo il rinvio si gioca al 'Libero Liberati' la finale di Coppa Italia di Eccellenza
Dopo il rinvio per maltempo dello scorso 6 gennaio, domani alle 18 allo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni si giocherà finalmente la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Narnese e Atletico BMG.
Maltempo, rinviata la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcio
A causa delle condizioni di maltempo, la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcio è stata rinviata a data da definire.
Narnese, Defendi esulta: Una soddisfazione enorme, questo trofeo è dei ragazziEmozione, orgoglio e lucidità. Marino Defendi, allenatore della Narnese, si gode la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza conquistata al Libero Liberati battendo l’Atletico BMG per 2-1. ternananews.it
Sì, è l’ora di Bmg-Narnese. Alle 18 al Liberati la finale regionale di Coppa Italia: chi vince può sognare la serie DIl grande giorno della finale regionale di Coppa Italia Eccellenza è arrivato. Dopo il rinvio del 6 gennaio scorso, oggi alle 18 al Liberati di Terni si gioca Atletico Bmg-Narnese, in palio c'è il tro ... corrieredellumbria.it
