Coppa Italia | Baldasso trascina Tortona in semifinale Venezia cede in volata

Luca Baldasso ha guidato Tortona alla vittoria contro Venezia nella Coppa Italia, portando la squadra in semifinale. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando Baldasso ha segnato due tiri da tre punti decisivi. Venezia ha tentato di recuperare, ma non è riuscita a colmare il divario. L’ex giocatore dell’Olimpia ha dimostrato grande freddezza, contribuendo con 20 punti totali. Con questa vittoria, Tortona si prepara a sfidare le altre semifinaliste nelle prossime gare. La competizione prosegue con grande intensità.

E’ Tortona la terza finalista della Coppa Italia. Battuta Venezia 95-87. Si decide tutto nel quarto periodo, dopo 30’ di assoluto equilibrio. Le percentuali dal campo degli ultimi 10’ raccontano la differenza tra le due squadre (918 Tortona, 521 Venezia). Decisivo Baldasso (16 punti) che orienta con le triple il finale di gara. Ottimo anche Hubb (17 punti, 510 dall’arco). Venezia, priva di Candi per infortunio e con Bowman a mezzo servizio, non trova alternative a Cole (26 punti). Male Wiltjer (6 punti). L'ultimo quarto vede in campo Virtus Bologna contro Napoli. La prima semifinale metterà di fronte Milano e Brescia sabato alle 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coppa Italia: Baldasso trascina Tortona in semifinale, Venezia cede in volata Basket Serie A: Venezia mette la terza. Un super Hubb trascina TortonaQuesta sera si è giocata buona parte della diciannovesima giornata di Serie A di basket. Venezia supera Napoli ed è a -4 dalla vetta. Trento vince ancora, Hubb trascina TortonaVenezia supera Napoli e si avvicina alla vetta della classifica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Pagelle Inter-Torino: Bonny e Diouf trascinano i nerazzurri, buona la prima per Kamate. Male TamezeBonny e Diouf, queste le marcature che portano l'Inter in semifinale di Coppa Italia grazie al 2-1 sul Torino in quel di Monza. Con San Siro occupato per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi ... tuttosport.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. Carlos Campos · Param-Pam-Pam. MIKED UP SOFIA CUSMA Abbiamo microfonato @sofia_cusma , opposta di @volleytalmassons , durante il bagherone pre finale di Coppa Italia, vi consigliamo l’ascolto a volume bass facebook Retroscena #Lazio, sciopero dei tifosi anche in Coppa Italia: altro che Flaminio, la protesta contro Lotito va avanti x.com