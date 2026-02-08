Venezia supera Napoli ed è a -4 dalla vetta Trento vince ancora Hubb trascina Tortona

Venezia supera Napoli e si avvicina alla vetta della classifica. La squadra di Spahija conquista altri punti e ora è a soli 4 punti dalla capolista. Trento continua a vincere, mentre Tortona si affida alle giocate di Hubb per restare a galla. Domani, il big match tra Brescia e Virtus potrebbe cambiare tutto.

La diciottesima giornata della Serie A di basket si apre con il successo di Venezia a Napoli, con la Reyer che sale a quota 26 in classifica: la squadra di Spahija è ora a -4 dalla vetta, in attesa del big match in programma domani sera tra Virtus e Brescia. Trento continua nel suo ottimo momento di forma, e rimane settima grazie alla vittoria (la terza consecutiva) contro Varese nel segno di Battle, autore di 22 punti. Torna alla vittoria, in rimonta, Tortona, trascinata da un super Hubb da 37 punti mentre Udine aggancia l'ottavo posto superando Sassari. Domani sera in campo Milano e Bologna, rispettivamente contro Treviso e Brescia.

