Basket Serie A | Venezia mette la terza Un super Hubb trascina Tortona

Questa sera si è giocata buona parte della diciannovesima giornata di Serie A di basket. Venezia ha portato a casa la vittoria contro Tortona, confermandosi in testa alla classifica. Hubb ha dominato sul parquet, trascinando i suoi e mettendo in difficoltà gli avversari. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza le ambizioni della squadra veneziana, mentre Tortona si prepara alle prossime sfide. Domani sera tocca alle altre grandi sfide, tra cui Brescia-Bologna e Treviso-Milano.

Bologna, 8 febbraio 2026 – In attesa della super sfida al vertice tra Germani Brescia e Virtus Olidata Bologna e quella tra Nutribullet Treviso ed EA7 Emporio Armani Milano (entrambe in programma domani sera), si è giocata gran parte della diciannovesima giornata del campionato di Serie A di basket, la penultima prima della pausa dedicata alle Final Eight di Coppa Italia e alle nazionali. Il turno si è aperto con la vittoria di misura nell'anticipo del sabato della Vanoli Basket Cremona, la quale si è imposta per 89-87 sull'Acqua San Bernardo Cantù nel derby lombardo. Dopo aver toccato anche il +11 sul 76-65, l'Acqua San Bernardo ha accusato un brusco calo di tensione che ha permesso a Cremona di ribaltare la situazione con un 21-4 di parziale.

