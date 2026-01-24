Europei pallanuoto femminile 2026 | le convocate dell’Italia Due rientri importanti

Le nazionali di pallanuoto femminile si preparano per i Campionati Europei 2026. L’Italia ha convocato la squadra, includendo due importanti rientri, dopo un intenso periodo di allenamento. L’obiettivo è ottenere un buon risultato e qualificarsi tra le prime quattro. La fase di preparazione ha consolidato la squadra, che si appresta a competere con determinazione in questa importante manifestazione continentale.

È tutto pronto per l’inizio della rassegna continentale. La squadra ha lavorato con grande intensità in sede di preparazione ed è pronta a scendere in acqua per puntare con decisione ad un piazzamento tra le prime quattro. L’Italia si prepara a vivere gli Europei 2026 di pallanuoto femminile con una formazione che sceglie la linea della continuità e, rispetto agli ultimi Mondiali, può contare su due rientri importanti. Rispetto alla squadra che ha partecipato al torneo di Singapore della scorsa estate Carlo Silipo ha scelto di confermare undici elementi su quindici. Escono dal roster delle convocate Paola Di Maria, Alessia Millo, Sara Cordovani e Gaia Gagliardi, mentre subentrano Emma Bacelle, Lavinia Papi e il ritorno delle due big, Claudia Marletta e Chiara Tabani. 🔗 Leggi su Oasport.it

