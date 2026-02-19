Durante una lezione, la domanda “Ma davvero mangiate questo a casa tua?” ha acceso una conversazione tra studenti, portando alla scoperta di tradizioni culinarie diverse. Questo semplice scambio è diventato il punto di partenza per un progetto sul cibo, che coinvolge la scuola e il quartiere. Ora, i ragazzi si scambiano ricette e organizzano appuntamenti per cucinare insieme. La voglia di condividere le proprie esperienze rende il gruppo più unito e attento alle radici di ognuno. La cucina diventa così un modo per avvicinare le persone.

"Ma davvero mangiate questo a casa tua?". È iniziato tutto così, con una domanda fatta per curiosità, in una mattina qualunque nella classe quarta della scuola San Filippo Neri. Abbiamo dieci anni, veniamo da quartieri e da Paesi diversi – spiegano gli alunni – All’inizio ci conoscevamo per i giochi, per i compiti, per le risate in corridoio. Poi abbiamo iniziato a raccontarci cosa si mangia nelle nostre case. e qualcosa è cambiato. Chloe ci ha spiegato come si cucina il riso alla cantonese, Gael ci ha presentato la paella alla Valenciana. Amira ci ha raccontato del cous cous preparato nelle occasioni importanti, con le verdure, la carne e le spezie che profumano tutta la casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Convivialità, scuola e territorio. Il cibo ci fa diventare squadra

L’importanza della convivialità: "Il cibo come esperienza di incontro per promuovere cultura e comunità"A Piacenza, Conad Nord Ovest ha organizzato un evento per parlare di convivialità e del ruolo del cibo come momento di incontro.

Carnevali propone: «La seconda squadra dovrebbe essere quasi obbligatoria: utili per prima squadra e sistema Italia. Anni fa ci abbiamo provato e ci riproveremo»Carnevali sottolinea l'importanza delle seconde squadre, ritenendole strumenti utili sia per la crescita dei giovani talenti che per il sistema calcistico italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.