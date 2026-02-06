L’importanza della convivialità | Il cibo come esperienza di incontro per promuovere cultura e comunità

A Piacenza, Conad Nord Ovest ha organizzato un evento per parlare di convivialità e del ruolo del cibo come momento di incontro. L’azienda ha invitato clienti e comunità a condividere esperienze e scoprire come il cibo possa unire le persone, rafforzando legami e promuovendo la cultura locale. La giornata si è concentrata su iniziative semplici, ma significative, per valorizzare il senso di comunità attraverso il cibo.

Adamo Ascari* Conad Nord Ovest e i suoi Soci operano da sempre con l’obiettivo di garantire un servizio attento al cliente e una presenza radicata sul territorio. I nostri punti vendita rappresentano infatti un riferimento per la spesa quotidiana ma anche un riferimento per la comunità, uno spazio in cui costruire relazioni, favorire ascolto e contribuire al benessere del territorio. Ogni giorno ci impegniamo per promuovere un modello di sviluppo sostenibile, capace di generare valore economico, sociale e ambientale, nella convinzione che la crescita delle comunità passi da scelte consapevoli e dalla partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’importanza della convivialità: "Il cibo come esperienza di incontro per promuovere cultura e comunità" Approfondimenti su Conad Nord Ovest Papa ai vescovi italiani: promuovere “cultura dell’incontro” in stile sinodale Promuovere la cultura della difesa è un atto di responsabilità istituzionale e non politica Promuovere la cultura della difesa rappresenta un impegno di responsabilità istituzionale, fondamentale per affrontare le sfide delle società moderne. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Conad Nord Ovest Argomenti discussi: L’importanza della convivialità: Il cibo come esperienza di incontro per promuovere cultura e comunità; Sla e disfagia: le nuove strategie per gestire l’alimentazione e la convivialità; Il primo conviviale del 2026 di Catania al centro della nuova newsletter dell'AIRL; Longevità, perché conta anche il cervello: La socialità è importante quanto tenere sotto controllo il colesterolo. Riccione: a Carnevale l’invito di Parkinson in rete Vieni a prendere un caffè da me?Un invito semplice, come quello che si rivolge a un amico, per festeggiare il Carnevale all'insegna della convivialità. L’associazione Parkinson in rete apre ... chiamamicitta.it Mercoledì uscirà la puntata con @giorgione_ortoecucina che, insieme a fra Francesco Pettinelli, ci ha fatto riflettere su temi importanti e di grande attualità, che gravitano intorno all’importanza della cucina e del cibo. Temi come convivialità, rispetto, spreco e a facebook Nelle nostre conviviali si affrontano tematiche di notevole importanza grazie soprattutto all’analisi del relatore… E grazie all’Ing. Matteo Bianchi - Dottorando presso il Politecnico di Milano abbiamo riflettuto sull’intelligenza artificiale! #rotarycomo #conviviale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.