Carnevali propone | La seconda squadra dovrebbe essere quasi obbligatoria | utili per prima squadra e sistema Italia Anni fa ci abbiamo provato e ci riproveremo

Carnevali sottolinea l'importanza delle seconde squadre, ritenendole strumenti utili sia per la crescita dei giovani talenti che per il sistema calcistico italiano. L’amministratore delegato del Sassuolo ha evidenziato come questa soluzione possa favorire lo sviluppo dei giocatori e rafforzare le basi del calcio nazionale. Un modello che, secondo lui, dovrebbe diventare una pratica quasi obbligatoria per migliorare il livello del calcio italiano.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha affrontato diversi temi legati allo sviluppo del calcio italiano, soffermandosi in particolare sull'importanza delle seconde squadre. Sassuolo, Carnevali: «Vogliamo la seconda squadra. Gravina non è il male del calcio» - L'amministratore delegato dei neroverdi fa anche un bilancio sul 2025 della squadra di Grosso, vincitrice della Serie B e tornata nel massimo campionato con buonissimi risultati.

Carnevali: «Grosso è da grande club. Frattesi alla Juve? Secondo me è la squadra giusta per lui. Su Muharemovic dico che…» - Carnevali in un’intervista a ‘Tuttosport’ ripercorre l’anno del Sassuolo, ma si sofferma anche su temi di calciomercato molto delicati Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, traccia ... calcionews24.com

Carnevali: «Frattesi e Raspadori sono due giocatori che amo, li prenderei sempre in qualunque squadra» - del Sassuolo Carnevali ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha parlato di tantissime tematiche. ilnapolista.it

