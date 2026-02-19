Convalidato controllo giudiziario Glovo

Il giudice di Milano ha convalidato il controllo giudiziario su Foodinho, la società di consegne di Glovo, accusata di coinvolgimento in casi di caporalato. La decisione arriva dopo un’indagine in cui si sono riscontrate irregolarità nelle condizioni di lavoro dei corrieri. Gli investigatori hanno trovato prove di sfruttamento e pagamenti irregolari. La società continuerà a operare sotto sorveglianza, mentre proseguono le verifiche sulle pratiche di gestione e tutela dei lavoratori. La vicenda riguarda direttamente migliaia di corrieri che lavorano per Foodinho.

