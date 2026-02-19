Convalidato controllo giudiziario Glovo
Il giudice di Milano ha convalidato il controllo giudiziario su Foodinho, la società di consegne di Glovo, accusata di coinvolgimento in casi di caporalato. La decisione arriva dopo un’indagine in cui si sono riscontrate irregolarità nelle condizioni di lavoro dei corrieri. Gli investigatori hanno trovato prove di sfruttamento e pagamenti irregolari. La società continuerà a operare sotto sorveglianza, mentre proseguono le verifiche sulle pratiche di gestione e tutela dei lavoratori. La vicenda riguarda direttamente migliaia di corrieri che lavorano per Foodinho.
Rider sfruttati, Glovo sotto "controllo giudiziario"I carabinieri della tutela del lavoro hanno messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la società di delivery del gruppo Glovo.
"Rider sfruttati", controllo giudiziario per Foodinho-GlovoIl pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di intervenire subito e ha disposto un controllo giudiziario contro Foodinho, la società di consegne di Glovo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-GlovoIl gip di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il provvedimento con cui la scorsa settimana il pm Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario nei confronti di Foodinho, la ... ansa.it
Rider, convalidato il controllo giudiziario di Foodinho. «Ora si proceda alla regolarizzazione dei lavoratori»Al centro dell'inchiesta che riguarda la società di delivery di Glovo c’è il presunto caporalato messo in atto contro i rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, ai quali sarebbero state corrispo ... editorialedomani.it
