Rider sfruttati Glovo sotto controllo giudiziario

I carabinieri della tutela del lavoro hanno messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la società di delivery del gruppo Glovo. L’azione arriva su delega del pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ed è parte di un’indagine che riguarda il caporalato nel settore delle consegne a domicilio. La società è ora sotto osservazione, mentre le autorità cercano di fare luce su eventuali abusi nei confronti dei rider.

AGI - Il gruppo carabinieri tutela del lavoro, su delega del pm di Milano Paolo Storari, ha eseguito un decreto di controllo giudiziario nei confronti di Foodinho, società di delivery del gruppo Glovo, nell'ambito di un'indagine per caporalato. In particolare, "del campione retributivo analizzato risultano sottosoglia di povertà il 75% dei ciclofattorini con uno scostamento medio di circa 5.000 euro annui lordi, mentre rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento sono risultati sottopagati l'87,5% del campione con scostamenti massimi anche fino a 12.000 euro annui", riferiscono i militari dell'Arma.

