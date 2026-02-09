Rider sfruttati controllo giudiziario per Foodinho-Glovo
Il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di intervenire subito e ha disposto un controllo giudiziario contro Foodinho, la società di consegne di Glovo. L’indagine si concentra su possibili casi di caporalato e sfruttamento dei rider. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni e accuse di condizioni di lavoro ingiuste. Ora si attende di capire quali siano i risvolti di questa inchiesta.
Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà» e ci sarebbe dunque uno sfruttamento del lavoro. Sul controllo giudiziario, con la nomina dunque di un amministratore giudiziario per la società di delivery food, dovrà poi esprimersi un gip, dopo il provvedimento d’urgenza di oggi della Procura di Milano, che ha portato avanti nel tempo altre indagini di questo genere su colossi, anche della logistica, per sfruttamento del lavoro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
