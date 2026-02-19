Controlli in pasticceria sequestrate due tonnellate di prodotti dolciari
Durante un controllo a Benevento, le forze dell’ordine hanno scoperto due tonnellate di prodotti dolciari senza tracciabilità e con gravi problemi igienico-sanitari. La pasticceria, nel centro storico, aveva anche carenze nelle procedure di sicurezza alimentare, che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività. La mancanza di documenti e le condizioni insalubri hanno fatto scattare il sequestro dei dolciumi. La polizia ha rimosso i prodotti e avviato le verifiche per tutelare i consumatori. La situazione ha creato preoccupazione tra i clienti abituali.
Controlli serrati a Benevento in vista del Carnevale. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, insieme al personale dell’Asl, hanno effettuato verifiche mirate presso esercizi commerciali e attività del settore dolciario, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e tutelare i consumatori.Nel corso delle ispezioni, il caso più rilevante è stato registrato proprio nel capoluogo sannita. Presso un esercizio cittadino, infatti, i militari hanno disposto la sospensione immediata dell’attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Lavoro nero e prodotti dolciari privi di tracciabilità: stangata per la titolare del bar pasticceriaI carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas hanno chiuso un bar pasticceria sulla Domitiana a Mondragone dopo aver scoperto numerose irregolarità.
Blitz della finanza contro il mercato nero del pesce: sequestrate 4,5 tonnellate di prodotti ittici e 2000 metri di reti illegaliNelle Marche, le autorità hanno intensificato i controlli nei principali porti per contrastare il mercato nero del pesce.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chili di frappe nelle cassette della frutta, carenze igieniche e strutturali: attività sospese e sanzioni; Maxisequestro di frappe, oltre una tonnellata conservate nel deposito abusivo di una pasticceria; Controlli dei Nas per carnevale: sequestrati diversi chili di dolci senza tracciabilità; Maxi controlli nel sud pontino: sequestro di dolci di Carnevale, chiusure e sanzioni.
Controlli NAS: sequestrati dolci di Carnevale e articoli non conformiIntensificati i controlli NAS Carnevale Campania nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di ... zon.it
Blitz dei NAS tra pasticcerie e negozi: sequestri e multe nell'avellineseI controlli a tappeto tra articoli e alimenti tipici del Carnevale ... msn.com
Precarie condizioni igienico-sanitarie: chiuso il laboratorio del bar pasticceria Blatte e sporco pregresso: provvedimento disposto dopo i controlli dei NAS e dell’Asl facebook