Durante un controllo a Benevento, le forze dell’ordine hanno scoperto due tonnellate di prodotti dolciari senza tracciabilità e con gravi problemi igienico-sanitari. La pasticceria, nel centro storico, aveva anche carenze nelle procedure di sicurezza alimentare, che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività. La mancanza di documenti e le condizioni insalubri hanno fatto scattare il sequestro dei dolciumi. La polizia ha rimosso i prodotti e avviato le verifiche per tutelare i consumatori. La situazione ha creato preoccupazione tra i clienti abituali.

Controlli serrati a Benevento in vista del Carnevale. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, insieme al personale dell’Asl, hanno effettuato verifiche mirate presso esercizi commerciali e attività del settore dolciario, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e tutelare i consumatori.Nel corso delle ispezioni, il caso più rilevante è stato registrato proprio nel capoluogo sannita. Presso un esercizio cittadino, infatti, i militari hanno disposto la sospensione immediata dell’attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Controlli in pasticceria, sequestrate due tonnellate di prodotti dolciari

