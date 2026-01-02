Viale della Stazione danneggiato a Montegrotto | scattano i controlli

A Montegrotto Terme, il tratto di viale e piazzale della stazione è stato recentemente danneggiato. Sono stati avviati i necessari controlli per valutare l’entità dei danni e pianificare eventuali interventi di ripristino, al fine di garantire la sicurezza e la regolare circolazione nella zona. Restano in corso aggiornamenti sulle misure adottate e sui tempi di intervento previsti.

Contributo per i lavoratori penalizzati dai lavori in Viale Stazione: approvato il sostegno da 25mila euro - Aiuti economici in arrivo per i negozianti che hanno subìto disagi oppure registrato perdite economiche a causa dei lavori di riqualificazione di viale e ... ilgazzettino.it

Viale Stazione, contributi straordinari per i negozi penalizzati - Montegrotto Terme eroga 25mila euro di ristori alle attività commerciali penalizzate dal cantiere di viale Stazione, chiuso per grande parte del 2024 per lavori. padovaoggi.it

Danneggiamento nuovo tratto del viale/piazzale della stazione, appena rifatto. Effettueremo i controlli attraverso le telecamere di videosorveglianza. Invito tuttavia il/la responsabile del danneggiamento degli arredi urbani a presentarsi volontariamente al C - facebook.com facebook

