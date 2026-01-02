Viale della Stazione danneggiato a Montegrotto | scattano i controlli
A Montegrotto Terme, il tratto di viale e piazzale della stazione è stato recentemente danneggiato. Sono stati avviati i necessari controlli per valutare l’entità dei danni e pianificare eventuali interventi di ripristino, al fine di garantire la sicurezza e la regolare circolazione nella zona. Restano in corso aggiornamenti sulle misure adottate e sui tempi di intervento previsti.
Appena completato, il tratto di viale e piazzale della stazione di Montegrotto Terme è stato danneggiato. L’episodio è stato segnalato dal sindaco Riccardo Mortandello sui social nella giornata di giovedì 1 gennaio, annunciando controlli mirati attraverso le telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
