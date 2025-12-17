Melassa per narghilé di contrabbando controlli a tappeto negli shisha-bar

Negli ultimi mesi del 2025, i carabinieri del Nas di Torino, insieme all'Agenzia Dogane e Monopoli e alle forze dell'ordine locali, hanno condotto ispezioni approfondite negli shisha-bar, concentrandosi sull'individuazione di melassa per narghilé di contrabbando. Questa operazione ha mirato a contrastare il commercio illecito e garantire la sicurezza dei consumatori.

Negli ultimi mesi del 2025 i carabinieri del nucleo antisofisticazione sanità (Nas) di Torino, in collaborazione con l'Agenzia Dogane e Monopoli del capoluogo piemontese e con le stazioni dell'Arma competenti per territorio, hanno eseguito controlli a tappeto sui cosiddetti shisha-bar.

Controlli dei Nas e Adm in 73 shisha bar, 14 denunce. Sequestrati 22 kg di tabacco e 17 di melassa di narghilè. #ANSA - facebook.com facebook

