Comunicato Stampa Mons. Mazzafaro: “Bollettino di guerra, bene iniziative per sensibilizzare e prevenire” Perché allestire un Albero della Sicurezza, opera artistica ideata dal M° Francesco Sbolzani per la Fondazione “Sosteniamoli subito” dell’ANMIL, alla quale il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Albero della Sicurezza, riaccese le luci sul dramma di morti e infortuni sul lavoro

Leggi anche: Infortuni e morti sul lavoro, a Mosorrofa l'albero della sicurezza in memoria di Fabrizio Nicolò

Leggi anche: Infortuni sul lavoro: a Catania inaugurato l’Albero per la Sicurezza

