Infortuni e morti sul lavoro a Mosorrofa l' albero della sicurezza in memoria di Fabrizio Nicolò
A Mosorrofa, l’Albero della Sicurezza torna a ricordare Fabrizio Nicolò, simbolo della prevenzione e della tutela sul lavoro. Promosso da parrocchia, Azione Cattolica, Anmil e Fondazione Anmil, l’evento mira a sensibilizzare la comunità sugli infortuni e le morti sul lavoro, sottolineando l’importanza della sicurezza e della prevenzione.
La parrocchia San Demetrio, l’Azione Cattolica di Mosorrofa, l’Anmil e la Fondazione Anmil anche quest’anno propongono, in collaborazione col Movimento lavoratori di azione cattolica (Mlac), in piazza San Demetrio a Mosorrofa l’Albero della Sicurezza per sensibilizzare la popolazione sulla triste. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio, a Mosorrofa l’albero della sicurezza dedicato alla memoria di Fabrizio Nicolò - L'albero quest'anno sarà dedicato alla memoria dell'uomo tragicamente deceduto per un incidente sul lavoro il 29 ottobre 2024 ... Scrive citynow.it
Morti sul lavoro in Italia: quasi 900 vittime quest’anno. Triste primato per la Basilicata che è in ‘zona rossa’ per rischio di morte e infortuni - In dieci mesi si contano 657 infortuni mortali in occasione di lavoro e 239 in itinere. Come scrive msn.com
