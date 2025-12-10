Infortuni e morti sul lavoro a Mosorrofa l' albero della sicurezza in memoria di Fabrizio Nicolò

A Mosorrofa, l’Albero della Sicurezza torna a ricordare Fabrizio Nicolò, simbolo della prevenzione e della tutela sul lavoro. Promosso da parrocchia, Azione Cattolica, Anmil e Fondazione Anmil, l’evento mira a sensibilizzare la comunità sugli infortuni e le morti sul lavoro, sottolineando l’importanza della sicurezza e della prevenzione.

La parrocchia San Demetrio, l'Azione Cattolica di Mosorrofa, l'Anmil e la Fondazione Anmil anche quest'anno propongono, in collaborazione col Movimento lavoratori di azione cattolica (Mlac), in piazza San Demetrio a Mosorrofa l'Albero della Sicurezza per sensibilizzare la popolazione sulla triste.

