Regione Umbria contrasto alla povertà | un piano regionale da 17 milioni di euro
La Regione Umbria lancia un nuovo piano da 17 milioni di euro per contrastare la povertà, coinvolgendo enti locali, zone sociali e il terzo settore. Un intervento strategico volto a sostenere le fasce più vulnerabili e a promuovere l’inclusione sociale, attraverso azioni mirate e collaborazioni efficaci. Un passo importante per rafforzare il senso di comunità e offrire opportunità di riscatto a chi ne ha più bisogno.
Un nuovo piano regionale di contrasto alla povertà che mette in campo azioni mirate grazie al coinvolgimento di comuni, zone sociali e terzo settore. Il programma è stato presentato in conferenza stampa venerdì 19 dicembre dall'assessore al welfare regionale Fabio Barcaioli: “Il piano riguarda il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
