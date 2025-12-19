Regione Umbria contrasto alla povertà | un piano regionale da 17 milioni di euro

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria lancia un nuovo piano da 17 milioni di euro per contrastare la povertà, coinvolgendo enti locali, zone sociali e il terzo settore. Un intervento strategico volto a sostenere le fasce più vulnerabili e a promuovere l’inclusione sociale, attraverso azioni mirate e collaborazioni efficaci. Un passo importante per rafforzare il senso di comunità e offrire opportunità di riscatto a chi ne ha più bisogno.

Immagine generica

Un nuovo piano regionale di contrasto alla povertà che mette in campo azioni mirate grazie al coinvolgimento di comuni, zone sociali e terzo settore. Il programma è stato presentato in conferenza stampa venerdì 19 dicembre dall'assessore al welfare regionale Fabio Barcaioli: “Il piano riguarda il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Contrasto alle povertà, un piano triennale della Regione da 124 milioni di euro

Leggi anche: Contrasto alle povertà, pronto il nuovo Piano triennale della Regione da 124 milioni di euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Regione approva azioni contrasto all'antibiotico-resistenza - La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato, oggi 9 luglio, la delibera che recepisce l'intesa Stato- ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.