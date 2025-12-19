Regione Umbria contrasto alla povertà | un piano regionale da 17 milioni di euro

La Regione Umbria lancia un nuovo piano da 17 milioni di euro per contrastare la povertà, coinvolgendo enti locali, zone sociali e il terzo settore. Un intervento strategico volto a sostenere le fasce più vulnerabili e a promuovere l’inclusione sociale, attraverso azioni mirate e collaborazioni efficaci. Un passo importante per rafforzare il senso di comunità e offrire opportunità di riscatto a chi ne ha più bisogno.

