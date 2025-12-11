Borse di studio universitarie la Regione Puglia stanzia 21 milioni di euro
La Regione Puglia ha approvato lo stanziamento di 21 milioni di euro per borse di studio universitarie rivolte agli studenti dell'anno accademico 2025/2026, offrendo nuove risorse per sostenere l'accesso all'università e favorire la formazione dei giovani nella regione.
AVVISO | BORSE DI STUDIO L'Amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che domenica 14 dicembre, dalle ore 15.00 presso Villa Presti ad Ospitaletto, si terranno le consegne delle Borse di Studio al Merito. #ospitaletto2025 - facebook.com Vai su Facebook
La Fondazione Intesa Sanpaolo ha consegnato 11 borse di studio per progetti di dottorato in discipline umanistiche: avranno come durata 3 anni per complessivi €375mila per progetti di valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale Vai su X
Borse di studio 2025: importi tra 150 e 500 euro. Le risorse per le regioni, modalità di richiesta ed erogazione. DECRETO - 000 euro la somma destinata al finanziamento delle borse di studio per l’anno 2025, da erogare nell’ambito del Fondo unico per il welfare dello studente e per il dirit ... Riporta orizzontescuola.it
Diritto allo studio: grazie all’Università, a Parma garantito il 100% delle borse per le persone aventi diritto - GO a causa della riduzione dei trasferimenti ministeriali e della cessazione del PNRR: per Parma si tratta di oltre 35 ... parmatoday.it scrive