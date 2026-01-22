Il colpo al depuratore fallisce e rubano cavi di rame della pubblica illuminazione

Il tentativo di sabotare il depuratore si è concluso con un fallimento, ma nel corso dell'episodio sono stati rubati cavi di rame destinati all'illuminazione pubblica. I fatti evidenziano come, nonostante le difficoltà incontrate nell'impianto di depurazione, si siano verificati comunque atti di vandalismo e furto. La situazione sottolinea la complessità delle problematiche legate alla sicurezza e alla tutela delle infrastrutture pubbliche.

All'impianto di depurazione non ci sono riusciti, qualcosa - come dimostrano i fatti - è andata storta. Da contrada Cabibbi, ad Alessandria della Rocca, hanno però razziato i cavi di rame della pubblica illuminazione. E il danno per il gestore di energia elettrica è stato importante: quasi 6 mila.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Bollate, rubati i cavi della pubblica illuminazione: strada al buio Rubano cavi di rame in un impianto fotovoltaico: padre arrestato, figlio minorenne denunciatoLa polizia ha arrestato un uomo di 35 anni e denunciato il figlio minorenne per il furto di cavi di rame in un impianto fotovoltaico in costruzione a contrada Junchetto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: VIDEO | Onde gigantesche, il boato e le grida di aiuto: Scaletta Zanclea devastata dal mare. MEGA DEPURATORE DEL GARDA colpo di scena! Il TAR dichiara inammissibili tutti i ricorsi che andavano presentati al Tribunale delle Acque! Tutto da rifare. Il TAR mette comunque a tacere anche la voce di chi anche in questo periodo ancora sosteneva ch facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.