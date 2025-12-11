Maxi truffa all' Opera di Santa Maria del Fiore | fermate nove persone

Una maxi truffa è stata scoperta all'Opera di Santa Maria del Fiore, con nove persone fermate dalla Procura di Brescia. L'indagine riguarda un complesso giro di fatture false, operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio, evidenziando un vasto sistema illecito che ha coinvolto importanti risorse finanziarie.

