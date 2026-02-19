Contender dagli squali agli orsi le specie animali taggate

Da ilsole24ore.com 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto Contender ha scoperto che molte specie, dagli squali alle tartarughe, si spostano in modo sorprendente. La causa è l’uso di dispositivi di tracciamento che seguono i loro movimenti in tempo reale. Gli scienziati hanno osservato che anche gli orsi e le aquile cambiano frequentemente zona, spesso in risposta alle stagioni o alle risorse alimentari. Questi dati aiutano a capire meglio come gli animali si adattano ai cambiamenti naturali e umani. Ora si analizzano i percorsi più ricorrenti per approfondire le loro abitudini.

Dagli squali alle tartarughe, passando per le aquile e gli orsi. E poi altri animali i cui spostamenti diventano importanti per lo studio del comportamento e dell’ambiente. A occuparsi di. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

contender dagli squali agli orsi le specie animali taggate
© Ilsole24ore.com - Contender, dagli squali agli orsi le specie animali taggate

Farfalle, pinguini e rinoceronti: nel 2025 crescono le specie animali a rischioNel 2025, le preoccupazioni sulla biodiversità si intensificano, con studi scientifici che segnalano un aumento delle specie animali a rischio di estinzione.

Alaska, le incredibili immagini dei grizzly riprese dagli stessi orsiAlaska, gli orsi grizzly si fotografano da soli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Avvistato in Canada il più grande squalo bianco di sempre: un gigante di 745 chili, le foto di Contender.

Contender, il più grande squalo bianco mai marcato, è riapparso in CanadaContender, il più grande squalo bianco maschio mai marcato, è riapparso in Canada. Tracciato da OCEARCH grazie a un dispositivo GPS, i suoi spostamenti potrebbero aiutarci a capire meglio i segreti ... fanpage.it

Un enorme squalo bianco appare negli USA: è Contender, il più grande mai marcatoContender, lo squalo bianco più grande mai marcato nell’Atlantico, è stato segnalato al largo del Massachusetts. I ricercatori di OCEARCH lo seguono grazie a un tag satellitare per studiare le ... fanpage.it