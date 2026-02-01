Alaska le incredibili immagini dei grizzly riprese dagli stessi orsi

Alaska, gli orsi grizzly si fotografano da soli. Le immagini sono sorprendenti: i grandi orsi si riprendono mentre si muovono nel loro habitat naturale, senza l’intervento di umani. Le foto sono state scattate dagli stessi grizzly, che si sono immortalati con i loro occhi e le loro zampe. Un fatto raro e curioso che permette di vedere da vicino il comportamento di questi animali, spesso nascosti tra boschi e montagne.

Immagini uniche del versante settentrionale dell' Alaska vengono fornite da insoliti fotografi: gli orsi grizzly. Dodici orsi di una delle popolazioni più remote al mondo sono stati dotati di collari video per offrire informazioni ai ricercatori. Ma queste riprese offrono una visione rara degli orsi grizzly, catturata dagli stessi orsi. I video registrati nel primo anno del programma mostrano gli orsi sul desolato versante settentrionale dell'Alaska. Offrono uno sguardo sulla vita quotidiana del secondo carnivoro terrestre più grande al mondo. Molti dei filmati mostrano gli orsi mentre mangiano, rosicchiando la carcassa di un caribù o divorando bacche.

