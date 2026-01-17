Non c' è pace per il Napoli | Conte perde anche Rrahmani e Elmas

Il Napoli affronta un’altra battuta d’arresto, con Rrahmani e Elmas costretti a lasciare il campo per infortuni. Rrahmani è stato sostituito al 67’ per un problema al flessore, mentre Elmas ha richiesto il cambio dopo uno scontro di gioco che gli ha provocato un giramento di testa. La squadra si trova ora a fare i conti con queste assenze, in un momento delicato della stagione.

Non c'è pace per il Napoli, che continua ad essere bersagliato dagli infortuni: nella partita contro il Sassuolo Conte si è trovato costretto a fare a meno di Rrahmani, sostituito dopo poco più di un'ora. Il centrale difensivo del Napoli è stato costretto al cambio al 67' a causa di un problema al flessore sinistro. Al suo posto è entrato Buongiorno. Pochi minuti prima aveva chiesto il cambio anche Elmas, non a causa di un problema muscolare ma per un colpo che lo ha stordito. Nei minuti di recupero anche Politano, che era entrato al 56', si è accasciato a terra toccandosi il flessore destro.

