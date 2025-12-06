Meloni su Nuova Strategia Nazionale Usa | Nessun incrinarsi dei rapporti con Trump Ue impari a difendersi e cambiare politica migratoria - VIDEO
Durante un'intervista a tgLa7, la premier Meloni ha commentato le ultime dichiarazioni della Casa Bianca sulla politica migratoria europea che rischia di "far estinguere" il Continente, e sull'esigenza che l'Ue "impari a difendersi da sola" "Io non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Perché il viaggio di Meloni e la missione di Tajani segnano un salto di qualità nell’Indo-Pacifico. Adesso che Washington, con la nuova National Security Strategy, mette in chiaro il focus nella regione - facebook.com Vai su Facebook
G20 in Sudafrica, l'incontro tra Giorgia Meloni e la nuova premier giapponese Vai su X
Meloni: «Non vedo incrinarsi i rapporti con gli Stati Uniti, ma l'Europa deve difendersi da sola» - (LaPresse) La nuova strategia di sicurezza nazionale degli Usa, diffusa dalla Casa Bianca? Si legge su msn.com
Meloni: “Non vedo incrinarsi rapporti Usa-Ue, ma Europa deve difendersi da sola” - Giorgia Meloni non sembra preoccupata dalla nuova strategia di sicurezza nazionale degli Usa diffusa dalla Casa Bianca, ... Segnala msn.com
Meloni: «La Lega non è filorussa. Rapporto Usa-Ue non incrinato» - Giorgia Meloni a tutto tondo, ieri ospite del direttore e gran matador del tg di La7, che l’ha tenuta inchiodata in ... Da ilgazzettino.it
Meloni: “Nessuna incrinatura con gli USA. L’Europa impari a difendersi da sola” - Giorgia Meloni non vede tensioni nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa e, commentando la nuova strategia di politica estera americana, invita il Vecchio Continente ad assumersi maggiori responsabilit ... Da online-news.it
Meloni sta con gli Usa: “La Ue si difenda da sé”. Salvini: stop alle armi - La premier: “Sull’Ucraina la nostra linea non cambia”. Secondo repubblica.it
Meloni in linea con Trump: «L'Europa si deve difendere da sola» - Giorgia Meloni non vede «nessuna incrinatura» nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa, e ribadisce che se il Vecchio Continente «vuole essere grande deve essere capace di difendersi da solo». Segnala unionesarda.it