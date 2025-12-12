Quartirere Novello ok in consiglio Il Pd bacchetta le opposizioni | Da irresponsabili abbandonare l' aula

Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Cesena, è stato approvato l'aggiornamento del Business plan del Fondo Novello, fondamentale per sbloccare i lavori del cantiere. Il Pd ha criticato le opposizioni, definendole irresponsabili per aver abbandonato l’aula durante la discussione.

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Cesena è stato discusso e approvato l’aggiornamento del Business plan del Fondo Novello, un passaggio necessario per sbloccare il cantiere e consentire la ripresa dei lavori. A sostenere il provvedimento è stato il gruppo consiliare del. Cesenatoday.it

Quartiere Novello. Il nuovo piano passa tra le proteste in aula - I consiglieri di opposizione hanno esposto cartelli contro i ritardi e i costi dell’operazione. msn.com

’Novello’, valore dimezzato. Il Comune ha perso il 55% - Ha suscitato vivaci reazioni il nostro articolo sul Quartiere Novello la cui realizzazione, dopo alcuni ridimensionamenti rispetto al progetto iniziale, è bloccata da più di un anno. ilrestodelcarlino.it

Gabella in festa tra grispelle, novello e tradizioni: applausi per il presepe dei giovani - facebook.com Facebook