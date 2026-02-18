Conservatorio ‘Verdi’ commissariato | Illegittimo il concorso ‘in famiglia’

Il Ministero ha commissariato il conservatorio ‘Verdi’ dopo aver scoperto un concorso aperto solo a parenti di dipendenti. La scelta ha sollevato polemiche tra studenti e docenti, che chiedono trasparenza nelle selezioni. La decisione di bloccare le elezioni del nuovo direttore deriva dalla sospetta mancanza di regolarità nel procedimento di assunzione. La situazione ha generato preoccupazione tra chi teme favoritismi e pratiche poco chiare. La vicenda continua a far discutere nel mondo della musica e dell’istruzione.

Il conservatorio 'Verdi' è stato commissariato e sono state sospese le elezioni del nuovo direttore in programma in questi giorni. A dare la notizia è Francesca Lo Iacono, segretaria generale di Flc Cgil che, dopo diverse segnalazioni da parte di lavoratori dell'istituto su una serie di procedure "non sempre chiare e trasparenti messe in atto da parte dei vertici del 'Verdi'", si è rivolta al Ministero che, a sua volta, ha deciso per il commissariamento. L'ultimo episodio segnalato, in ordine di tempo, era stato, a fine anno scorso, un concorso per una docenza di basso tuba, le cui modalità, dice il sindacato, avevano suscitato dubbi al punto da informarne gli organi competenti.