Conoscere il diabete l’approfondimento a scuola
Il nome dell’evento, “Impariamo il diabete a Scuola, con dolcezza”, si è svolto a Guastalla, dove si è tenuta la quinta edizione, a causa dell’aumento di casi tra gli studenti. La manifestazione mira a insegnare agli insegnanti come gestire meglio le situazioni di emergenza legate al diabete e promuove la conoscenza della malattia nelle scuole. Durante l’iniziativa, esperti hanno illustrato procedure pratiche e consigli utili per aiutare gli studenti diabetici. La formazione mira a garantire un’istruzione sicura per tutti.
Garantire il diritto alla salute e all’ istruzione attraverso la formazione: è questo l’obiettivo della quinta edizione di ’ Impariamo il diabete a Scuola, con dolcezza ’, l’evento formativo rivolto al personale scolastico che si è svolto nei giorni scorsi a Guastalla. Sul territorio reggiano sono circa 140 i bambini diabetici che frequentano le scuole, di cui 22 nella sola Bassa Reggiana. Per loro la presenza di personale scolastico preparato è fondamentale per una permanenza in classe sicura e serena. L’incontro, a palazzo ducale, è nato dalla sinergia tra il Team pediatrico diabetologico e il Servizio infermieristico domiciliare, le associazioni Fand Diabete di Reggio e Diabetici Area Nord Odv, e gli Istituti comprensivi di Guastalla e Carpineti-Casina, con il patrocinio di Provincia e Comune di Guastalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scuola Moscati, impianto di riscaldamento funzionante: lunedì sarà eseguito approfondimento tecnicoLa Scuola Moscati, situata nel rione Ferrovia, ha ripristinato il funzionamento dell’impianto di riscaldamento.
Leggi anche: A scuola senza glutine: all’I.C. Cesalpino un incontro per conoscere la celiachiaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Conoscere il diabete, l’approfondimento a scuola; La menopausa precoce aumenterebbe il rischio per il cuore ma (almeno da sola) non per il diabete; Biblioteca di Foggia, il comitato per la riapertura invita la cittadinanza all'incontro con l'assessora regionale; Obesità e Malattie Infettive: I Rischi da Conoscere.
Fare attività fisica con diabete e colesterolo alto: quando e comeScopri come fare attività fisica con diabete e colesterolo alto possa migliorare la salute cardiovascolare e il controllo glicemico. microbiologiaitalia.it
Il legame tra intestino e glicemia che pochi conosconoLa salute dell’intestino può influenzare la glicemia più di quanto si pensi. Ecco cosa dice la scienza sul rapporto tra microbiota e diabete. blitzquotidiano.it
FIBROSI E DIABETE TIPO 1: UNA COMPLICANZA SILENZIOSA DA CONOSCERE MEGLIO Sai che cos'è la fibrosi Nel diabete di tipo 1 (ma anche nel diabete di tipo 2) può diventare una complicanza importante, spesso invisibile, che coinvolge rene e c facebook