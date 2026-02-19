Il nome dell’evento, “Impariamo il diabete a Scuola, con dolcezza”, si è svolto a Guastalla, dove si è tenuta la quinta edizione, a causa dell’aumento di casi tra gli studenti. La manifestazione mira a insegnare agli insegnanti come gestire meglio le situazioni di emergenza legate al diabete e promuove la conoscenza della malattia nelle scuole. Durante l’iniziativa, esperti hanno illustrato procedure pratiche e consigli utili per aiutare gli studenti diabetici. La formazione mira a garantire un’istruzione sicura per tutti.

Garantire il diritto alla salute e all’ istruzione attraverso la formazione: è questo l’obiettivo della quinta edizione di ’ Impariamo il diabete a Scuola, con dolcezza ’, l’evento formativo rivolto al personale scolastico che si è svolto nei giorni scorsi a Guastalla. Sul territorio reggiano sono circa 140 i bambini diabetici che frequentano le scuole, di cui 22 nella sola Bassa Reggiana. Per loro la presenza di personale scolastico preparato è fondamentale per una permanenza in classe sicura e serena. L’incontro, a palazzo ducale, è nato dalla sinergia tra il Team pediatrico diabetologico e il Servizio infermieristico domiciliare, le associazioni Fand Diabete di Reggio e Diabetici Area Nord Odv, e gli Istituti comprensivi di Guastalla e Carpineti-Casina, con il patrocinio di Provincia e Comune di Guastalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conoscere il diabete, l’approfondimento a scuola

Scuola Moscati, impianto di riscaldamento funzionante: lunedì sarà eseguito approfondimento tecnicoLa Scuola Moscati, situata nel rione Ferrovia, ha ripristinato il funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Leggi anche: A scuola senza glutine: all’I.C. Cesalpino un incontro per conoscere la celiachia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.