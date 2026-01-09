Scuola Moscati impianto di riscaldamento funzionante | lunedì sarà eseguito approfondimento tecnico

La Scuola Moscati, situata nel rione Ferrovia, ha ripristinato il funzionamento dell’impianto di riscaldamento. L’intervento di riparazione è stato completato e i termosifoni sono ora operativi. Lunedì prossimo sarà svolto un approfondimento tecnico per verificare in modo dettagliato il ripristino e prevenire eventuali futuri problemi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Circa il problema occorso all’impianto di riscaldamento della scuola Moscati al rione Ferrovia, il Settore competente mi ha informato che il guasto è stato riparato e che ora i termosifoni sono funzionanti. Tuttavia ella giornata di lunedì saranno svolti approfondimenti tecnici ulteriori per evitare il ripetersi del disagio”, lo scrive in una nota il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

