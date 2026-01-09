Scuola Moscati impianto di riscaldamento funzionante | lunedì sarà eseguito approfondimento tecnico

La Scuola Moscati, situata nel rione Ferrovia, ha ripristinato il funzionamento dell’impianto di riscaldamento. L’intervento di riparazione è stato completato e i termosifoni sono ora operativi. Lunedì prossimo sarà svolto un approfondimento tecnico per verificare in modo dettagliato il ripristino e prevenire eventuali futuri problemi.

"Circa il problema occorso all'impianto di riscaldamento della scuola Moscati al rione Ferrovia, il Settore competente mi ha informato che il guasto è stato riparato e che ora i termosifoni sono funzionanti. Tuttavia ella giornata di lunedì saranno svolti approfondimenti tecnici ulteriori per evitare il ripetersi del disagio", lo scrive in una nota il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

