Tobias Del Piero trova squadra | Puntiamo sulla valorizzazione di giovani del nostro Paese

Il figlio 18enne di Alex Del Piero, Tobias, ha trovato una squadra disposta a dargli fiducia dopo il fallimento alla Sanremese. contratto fino a giugno con la Pro Sesto in Serie D.

Tobias Del Piero lascia la Sanremese: il figlio del Capitano è stato svincolato dal club di Serie D. Cos’è successoTobias Del Piero, figlio del celebre Capitano, si separa dalla Sanremese, club di Serie D.

La reazione di Spalletti alla domanda scomoda di Del Piero sulla Juventus: “Dove vai così?”Durante un'intervista, la reazione di Spalletti alla domanda di Del Piero sulla Juventus ha suscitato interesse, evidenziando alcuni spunti preoccupanti.

Argomenti discussi: Caso Kalulu la morale di Chivu al bivio | il gelo di Del Piero dopo il derby.

Del Piero, il figlio Tobias svincolato subito. Il presidente netto: Non guardiamo il cognomeSi chiude dopo cinque mesi l'avventura di Tobias Del Piero con la maglia della Sanremese, club impegnato nel campionato di Serie D. Il classe 2007 era alla sua prima esperienza nel calcio dei grandi

Tobias Del Piero, figlio di Alessandro, fuori dalla Sanremese senza aver mai giocato. Il presidente: «Non guardo il cognome»Non hai giocato una partita, eppure è fuori dalla squadra: Tobias Del Piero, figlio di Alessandro Del Piero, lascia la maglia della Sanremese, squadra di Serie D che lo aveva ingaggiato questa estate,

Tobias #DelPiero (figlio dell'ex capitano della #Juventus Alex Del Piero) firma con la #ProSesto: contratto fino al 30 giugno. #calciomercato

