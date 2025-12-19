Il Consiglio Generale di Confindustria Benevento ha scelto all’unanimità Andrea Esposito come nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030, segnando un importante passo avanti per l’associazione e il territorio. La nomina riflette la fiducia nelle sue capacità di guidare l’industria locale verso nuove sfide e opportunità, rafforzando il ruolo di Benevento nel panorama economico nazionale.

Il Consiglio Generale di Confindustria Benevento ha designato, all’unanimità, Andrea Esposito quale ptesidente dell’Associazione per il quadriennio 2026–2030. Cinquantadue anni, amministratore unico di Laer Spa, con sede ad Airola, realtà industriale attiva nei settori aeronautico e degli impianti industriali, Andrea Esposito vanta una consolidata esperienza in ambito di leadership strategica, sviluppo del business, relazioni istituzionali e sindacali, con un forte orientamento all’innovazione, alla crescita organizzativa e alla trasformazione aziendale. Il percorso di rinnovo prevede ancora un Consiglio Generale subito dopo la pausa natalizia per la presentazione della Squadra di Presidenza e l’Assemblea elettiva entro il mese di gennaio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Mario Gerini alla presidenza di Confindustria Liguria

Leggi anche: Grandi manovre in Confindustria. Laghezza pronto alla presidenza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Andrea Esposito designato alla presidenza di Confindustria Benevento; Andrea Esposito designato alla presidenza di Confindustria Benevento; Andrea Esposito designato Presidente Confindustria Benevento, Mario Ferraro: Fieri di Andrea; Esposito designato presidente di Confindustria: diverse assenze ‘pesanti’.

Confindustria Benevento, il Consiglio generale indica Andrea Esposito per la presidenza - Il Consiglio Generale di Confindustria Benevento ha designato, all’unanimità, Andrea Esposito quale presidente dell’associazione per il quadriennio 2026–2030. ntr24.tv