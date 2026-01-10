Martedì, nel consueto appuntamento pre-gara, Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Cremonese. L’allenatore bianconero affronterà i temi principali legati alla partita, offrendo spunti sulle strategie e le modalità di preparazione. L’orario ufficiale della conferenza è stato comunicato, consentendo ai tifosi e ai media di seguire l’evento in modo preciso e puntuale.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: ecco quando parla il tecnico bianconero alla vigilia del match. L’orario ufficiale. La Juve scalda i motori in vista del prossimo impegno di Serie A, fondamentale per dare continuità ai risultati. L’avvicinamento al match casalingo contro la Cremonese vivrà il suo momento istituzionale nella giornata di domani, quando andrà in scena la classica presentazione della vigilia. La società ha reso noto il programma ufficiale per i media: la conferenza stampa di Luciano Spalletti si terrà domenica 11 gennaio, puntualmente alle ore 16.00. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: quando parla il tecnico alla vigilia del match. L’orario ufficiale

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pafos: quando parla il tecnico alla vigilia del match di Champions. L’orario ufficiale

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Napoli Juve, quando parla alla vigilia del match: l’orario ufficiale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juventus-Lecce, la conferenza di Spalletti: Mercato? Non ho bisogno di nulla; Il ballottaggio Openda-David, gli obiettivi e il Lecce: la conferenza stampa di Spalletti; Spalletti: Contro il Lecce non sarà facile. Possiamo ancora migliorare; Spalletti e il mercato: Vedremo con Ottolini, ma non ho bisogno di niente. Io sono venuto qua con dei patti e sono contento dei miei giocatori.

Sassuolo-Juventus, niente conferenza stampa pre gara per Grosso e Spalletti - Fabio Grosso e Luciano Spalletti, allenatori di Sassuolo e Juventus, non parleranno in conferenza stampa per presentare il match tra le 2 squadre che si giocherà domani sera al Mapei Stadium ... tuttojuve.com