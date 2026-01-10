Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese | quando parla il tecnico alla vigilia del match L’orario ufficiale
Martedì, nel consueto appuntamento pre-gara, Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Cremonese. L’allenatore bianconero affronterà i temi principali legati alla partita, offrendo spunti sulle strategie e le modalità di preparazione. L’orario ufficiale della conferenza è stato comunicato, consentendo ai tifosi e ai media di seguire l’evento in modo preciso e puntuale.
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: ecco quando parla il tecnico bianconero alla vigilia del match. L’orario ufficiale. La Juve scalda i motori in vista del prossimo impegno di Serie A, fondamentale per dare continuità ai risultati. L’avvicinamento al match casalingo contro la Cremonese vivrà il suo momento istituzionale nella giornata di domani, quando andrà in scena la classica presentazione della vigilia. La società ha reso noto il programma ufficiale per i media: la conferenza stampa di Luciano Spalletti si terrà domenica 11 gennaio, puntualmente alle ore 16.00. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
