Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve | quando parla il tecnico alla vigilia del match L’orario ufficiale

Domani, alla vigilia della partita tra Cagliari e Juventus, il tecnico Luciano Spalletti terrà la sua conferenza stampa per presentare la sfida. Di seguito, l’orario ufficiale e le principali dichiarazioni del mister toscano, che analizzerà la situazione della squadra e le aspettative per l’incontro di sabato sera. Un appuntamento importante per capire le strategie e le motivazioni che guideranno i bianconeri in questa sfida.

di Angelo Ciarletta Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve, ecco quando parla il tecnico toscano alla vigilia della sfida di sabato sera. L'orario ufficiale. La Juventus scalda i motori in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. Il club ha ufficializzato il programma per la vigilia della trasferta: domani, venerdì 16 gennaio, si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti. L'appuntamento è fissato per le ore 16.00 presso la Press Conference Room dell' Allianz Stadium.

