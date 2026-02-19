Conference sorpresa Noah | gli armeni piegano l' Az Alkmaar Crystal Palace solo un pari in Bosnia

Il Noah è la sorpresa dei playoff di Conference League. Il club armeno – qualificato per la prima volta alla fase a eliminazione diretta di una competizione europea – supera 1-0 il favorito AZ Alkmaar. Alla squadra di Perkovic basta il gol di capitan Hambardzumyan. Il Crystal Palace di Glasner si fa beffare dai campioni di Bosnia: è 1-1 con lo Zrinjski. Nel finale negato un rigore agli inglesi. Pareggiano anche Sigma Olomouc e Losanna. In Finlandia, nel gelo di Kuopio (-16° gradi), il Kups resta in dieci a inizio gara e subisce la prima sconfitta casalinga nel torneo: passa il Lech Poznan. Alle 21 in campo le altre partite: il Samsunspor sfida lo Shkendija, l'Omonia Nicosia ospita il Rijeka.