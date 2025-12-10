Scomparsa Improvvisa di un Ristoratore e Imprenditore Locale
La scomparsa improvvisa di un ristoratore e imprenditore locale, conosciuto per aver gestito il rinomato locale “Don Flavio” sul lungomare di Martinsicuro, ha suscitato grande sconcerto nella comunità. Figura di riferimento per anni, la sua assenza lascia un vuoto nel tessuto sociale e commerciale della zona.
Un Punto di Riferimento Comunitario. L'imprenditore gestiva da nove anni un apprezzato locale di ristorazione e bar sul lungomare di Martinsicuro, noto come "Don Flavio". La sua attività era un punto di riferimento molto frequentato e amato nella cittadina. La sua morte inaspettata ha generato profondo dolore e incredulità tra i conoscenti e i colleghi. Un socio in affari ha espresso il proprio shock, ricordando come l'amico fosse felice di partire per le meritate vacanze in famiglia solo pochi giorni prima della tragedia. Impegno nello Sport e nel Sociale. Flavio Ciavarelli era anche molto attivo e stimato nel contesto sportivo e sociale locale.
