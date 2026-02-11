La professoressa Giuliana Sassi è morta. Era nata a Montecatini Terme il 4 agosto 1940. La notizia ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva e chi l’ha incontrata nel corso degli anni. Le sue parole e il suo sorriso resteranno impressi nei ricordi di molti.

È mancata all’affetto dei suoi cari la professoressa Giuliana Sassi, nata a Montecatini Terme il 4 agosto del 1940. Insegnante di molti montecatinesi alle medie Dante Alighieri e al liceo Salutati, ha forgiato intere generazioni di ragazze e ragazzi, instradandoli verso ulteriori percorsi di istruzione e nel mondo del lavoro. Le esequie si sono tenute alla Chiesa di San Francesco ieri martedi 10 febbraio alle 10. Tanti gli ex alunni presenti. Alcuni hanno fatto strada per dare l’ultimo saluto alla professoressa del cuore. A dipingere con le parole un cameo della colta e conosciuta docente della Valdinievole, è una sua ex alunna che ha voluto esprimere il proprio cordoglio a nome di tutti i compagni di classe con cui ha affrontato una parte del percorso di crescita sia come studentessa che come donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scomparsa della prof. Giuliana Sassi

Approfondimenti su Giuliana Sassi

