Condominio è crisi di fiducia | un italiano su due boccia l’amministratore e chiede più presenza

Il motivo principale della crisi di fiducia nei condomini italiani è legato alla scarsa presenza degli amministratori. Secondo un’indagine recente, il 50% degli italiani boccia i gestori condominiali e chiede interventi più concreti e frequenti. Molti proprietari si lamentano di poca trasparenza e comunicazioni inefficaci. La mancanza di ascolto e di interventi tempestivi alimenta i sospetti e il malcontento. La situazione si aggrava con le richieste di maggiore attenzione e coinvolgimento nelle decisioni quotidiane. La richiesta di cambiamento cresce tra i condomini di tutta Italia.

L'Italia è un Paese di proprietari, ma nel 2026 il rapporto con la gestione del proprio immobile attraversa una frattura silenziosa e profonda. Non è più soltanto una questione di spese, tabelle millesimali o preventivi al ribasso. È una crisi di fiducia. E di presenza. Le più recenti analisi dell'Osservatorio Changes Unipol, elaborate da Ipsos, fotografano un malessere strutturale: il 52% degli italiani si dichiara insoddisfatto del proprio amministratore di condominio. Un dato che racconta un disagio diffuso, trasversale, non più confinato a singoli episodi ma radicato nella percezione di distanza tra chi abita lo stabile e chi dovrebbe governarlo.