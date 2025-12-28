resistenza a pubblico ufficiale dopo due anni finisce in carcere

Recentemente, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni di Aquino, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio volte a contrastare la criminalità. Dopo due anni di indagini, l’arresto rappresenta un passo importante nell’azione di sicurezza e rispetto delle norme da parte delle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi l'attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un pregiudicato di 44 anni, residente nel comune di Aquino. L'uomo era destinatario di un provvedimento restrittivo definitivo.I fatti e la condannaL'ordine di.

