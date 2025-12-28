Resistenza a pubblico ufficiale dopo due anni finisce in carcere
Recentemente, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni di Aquino, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio volte a contrastare la criminalità. Dopo due anni di indagini, l’arresto rappresenta un passo importante nell’azione di sicurezza e rispetto delle norme da parte delle forze dell’ordine.
Nei giorni scorsi l’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un pregiudicato di 44 anni, residente nel comune di Aquino. L'uomo era destinatario di un provvedimento restrittivo definitivo.I fatti e la condannaL'ordine di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Resistenza a pubblico ufficiale: dall'obbligo di firma finisce in carcere
Leggi anche: Ex Ilva, dopo proteste in piazza indagini per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento
Resistenza a pubblico ufficiale: più agenti, più reati; Rapina una donna nel suo appartamento, arrestato 26enne pluripregiudicato; Caltagirone: i Carabinieri, dopo un inseguimento, arrestano due pregiudicati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale; Rapina e resistenza a pubblico ufficiale, 26enne arrestato in flagranza.
Vetri infranti e fuga folle tra i guardrail a Verona, sciacallo delle auto catturato dopo un inseguimento - Un 28enne marocchino è stato arrestato a Verona per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento notturno. virgilio.it
Sfuggono a un controllo di polizia, arrestati dopo un inseguimento - A Cerignola la Polizia ha tratto in arresto 4 persone per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. foggiacittaaperta.it
Sezze, non vuole lasciare il centro di accoglienza per migranti: arrestato 27enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale - A Sezze i Carabinieri arrestano in flagranza un 27enne maliano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale durante un intervento in un centro di accoglienza ... latinaquotidiano.it
22ENNE FINISCE IN CARCERE PER FURTI, RAPINE E RESISTENZA | 11/12/2025
I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 51enne gravemente indiziato dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere #castellinotizie - facebook.com facebook
Genova: straniero di 50 anni arrestato per resistenza a pubblico ufficiale x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.