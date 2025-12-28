Resistenza a pubblico ufficiale dopo due anni finisce in carcere

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni di Aquino, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio volte a contrastare la criminalità. Dopo due anni di indagini, l’arresto rappresenta un passo importante nell’azione di sicurezza e rispetto delle norme da parte delle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi l’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un pregiudicato di 44 anni, residente nel comune di Aquino. L'uomo era destinatario di un provvedimento restrittivo definitivo.I fatti e la condannaL'ordine di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

resistenza a pubblico ufficiale dopo due anni finisce in carcere

© Frosinonetoday.it - Resistenza a pubblico ufficiale, dopo due anni finisce in carcere

Leggi anche: Resistenza a pubblico ufficiale: dall'obbligo di firma finisce in carcere

Leggi anche: Ex Ilva, dopo proteste in piazza indagini per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Resistenza a pubblico ufficiale: più agenti, più reati; Rapina una donna nel suo appartamento, arrestato 26enne pluripregiudicato; Caltagirone: i Carabinieri, dopo un inseguimento, arrestano due pregiudicati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale; Rapina e resistenza a pubblico ufficiale, 26enne arrestato in flagranza.

resistenza pubblico ufficiale dopoVetri infranti e fuga folle tra i guardrail a Verona, sciacallo delle auto catturato dopo un inseguimento - Un 28enne marocchino è stato arrestato a Verona per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento notturno. virgilio.it

resistenza pubblico ufficiale dopoSfuggono a un controllo di polizia, arrestati dopo un inseguimento - A Cerignola la Polizia ha tratto in arresto 4 persone per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. foggiacittaaperta.it

resistenza pubblico ufficiale dopoSezze, non vuole lasciare il centro di accoglienza per migranti: arrestato 27enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale - A Sezze i Carabinieri arrestano in flagranza un 27enne maliano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale durante un intervento in un centro di accoglienza ... latinaquotidiano.it

22ENNE FINISCE IN CARCERE PER FURTI, RAPINE E RESISTENZA | 11/12/2025

Video 22ENNE FINISCE IN CARCERE PER FURTI, RAPINE E RESISTENZA | 11/12/2025

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.