Condanna per la morte di Matteo Reppucci | sentenza ad Avellino per omicidio colposo in corsia

Matteo Reppucci è morto a causa di un errore medico in ospedale, e ora arriva la condanna penale. La sentenza, pronunciata ad Avellino, condanna un medico per omicidio colposo. La vicenda ha coinvolto la denuncia della famiglia, che ha portato a un processo durato anni. La decisione stabilisce che l’errore ha contribuito alla tragica scomparsa di Matteo. La sentenza rappresenta un passo importante nel percorso di giustizia per la famiglia Reppucci. La vicenda ora si conclude con questa decisione giudiziaria.

Il radiologo Michele De Siero riconosciuto colpevole per la mancata diagnosi di aneurisma: pena sospesa e risarcimento ai familiari Sette anni dopo, arriva una sentenza che chiude il primo capitolo giudiziario sulla morte di Matteo Reppucci. Il tribunale di Avellino ha condannato il radiologo Michele De Siero a un anno e otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per omicidio colposo in ambito sanitario. Al centro del processo, il decesso del giovane, appena diciottenne, avvenuto nell’ottobre 2018 a seguito di un aneurisma non diagnosticato in tempo. La decisione dei giudici ricalca la richiesta formulata dal pubblico ministero Sodano al termine della requisitoria.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Morte di Moussa Balde a Torino: condannata per omicidio colposo l'ex direttrice del Cpr, piange e critica la sentenzaA Torino, l’ex direttrice del Cpr Annalisa Spataro è stata condannata a un anno di carcere per omicidio colposo nel caso di Moussa Balde. La morte di Matteo resta un mistero. Riesumata la salma, c’è un indagato per omicidio colposoLa morte di Matteo Legler, avvenuta il 3 dicembre a Grosseto, rimane al centro di un’indagine ancora aperta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cpr di Torino, l'ex direttrice condannata per la morte di Moussa Balde. Ma la politica tira dritto; Una condanna per la morte di Moussa Balde nel Cpr di Torino; Condanna per i proprietari dei rottweiler che uccisero un runner; Morte di Moussa Balde a Torino: condannata per omicidio colposo l'ex direttrice del Cpr, piange e critica la sentenza. Avellino, il paziente 18enne morì per aneurisma: venti mesi al radiologo del MoscatiPer il decesso del 18enne Matteo Reppucci, avvenuto nell'ottobre del 2018 per un'errata diagnosi, arriva la condanna per il radiologo Michele De Siero. Condanna ad un anno e otto mesi ... ilmattino.it Una condanna per la morte di Moussa Balde nel Cpr di Torino: un anno alla direttrice, risarcimento da oltre 350mila euro ai familiariCondanna con pena sospesa per l’ex responsabile del centro, assolto il dirigente sanitario: al centro la valutazione della fragilità psichica del giovane ... giornalelavoce.it