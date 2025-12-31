La morte di Matteo Legler, avvenuta il 3 dicembre a Grosseto, rimane al centro di un’indagine ancora aperta. Dopo la riesumazione della salma, è stato iscritto un indagato per omicidio colposo, mentre si cercano risposte sulle cause di questa scomparsa improvvisa. La vicenda continua a suscitare attenzione e richiama l’attenzione sull’importanza di fare chiarezza su quanto accaduto.

Monte Argentario, 31 dicembre 2025 – C’è ancora da fare chiarezza sulla morte improvvisa di Matteo Legler, 29 anni, avvenuta il 3 dicembre in via Adda a Grosseto. Quella morte è tornata infatti al centro di un’indagine destinata a segnare ancora una volta la comunità di Porto Ercle, già provata da questo dolore. La procura di Grosseto infatti ha disposto l’esumazione della salma per effettuare l’autopsia e chiarire in modo definitivo le cause del decesso. Una decisione che arriva al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri di Porto Santo Stefano e che apre una nuova fase dell’inchiesta, condotta per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La morte di Matteo resta un mistero. Riesumata la salma, c’è un indagato per omicidio colposo

Leggi anche: Matteo morto a 29 anni giocando a calcio: riesumata la salma, c'è un indagato

Leggi anche: Riesumata la salma del 29enne morto mentre giocava a calcio: ipotesi omicidio colposo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La morte di Matteo resta un mistero. Riesumata la salma, c’è un indagato per omicidio colposo.

La morte di Matteo resta un mistero. Riesumata la salma, c’è un indagato per omicidio colposo - La Procura contesta il fatto che giocasse senza certificato di idoneità sportiva ... lanazione.it