Morte di Moussa Balde a Torino | condannata per omicidio colposo l' ex direttrice del Cpr piange e critica la sentenza

A Torino, l’ex direttrice del Cpr Annalisa Spataro è stata condannata a un anno di carcere per omicidio colposo nel caso di Moussa Balde. Durante la lettura della sentenza, Spataro si è commossa e ha criticato la decisione dei giudici. Il medico responsabile della struttura è stato invece assolto perché il fatto non sussiste. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla gestione dei centri di detenzione e le responsabilità delle persone che ci lavorano.

Annalisa Spataro, ex direttrice del Cpr di Torino, condannata a un anno di carcere per omicidio colposo; medico responsabile della struttura assolto “perché il fatto non sussiste”. Oggi, 11 febbraio 2026, al tribunale di Torino, è terminato così il processo di primo grado per la morte di Moussa.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Moussa Balde Omicidio Sharon Verzeni: Moussa Sangare cambia avvocato e la sentenza rischia di slittare L’omicidio di Sharon Verzeni, con la sentenza prevista per domani, lunedì 19 gennaio, potrebbe essere rinviata. Omicidio di Sharon Verzeni: la sentenza contro Moussa Sangare slitta al 25 febbraio Il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni vede il rinvio della sentenza al 25 febbraio 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Moussa Balde Suicidio di Moussa Balde al CPR, ex direttrice condannata a un annoAnnalisa Spataro dirigeva centro per la società Gepsa. Assolto direttore sanitario Fulvio Pitanti. Per i familiari risarcimento da 350mila euro ... rainews.it Morte di Moussa Balde a Torino: condannata per omicidio colposo l'ex direttrice del Cpr, piange e critica la sentenzaLa pena è sospesa con la condizionale. L’imputata, con la società che aveva in gestione il centro, deve subito risarcire con più di 300mila euro i familiari della vittima, parte civile con l’avvocato ... torinotoday.it Moussa Balde si tolse la vita nella «cella pollaio» dell’ospedaletto del Cpr di Torino, in isolamento. Era stato portato nel centro per i rimpatri dopo avere subito una violenta aggressione da un gruppo di italiani a Ventimiglia mentre chiedeva l’elemosina. Sono f - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.