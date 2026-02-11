Morte di Moussa Balde a Torino | condannata per omicidio colposo l' ex direttrice del Cpr piange e critica la sentenza

A Torino, l’ex direttrice del Cpr Annalisa Spataro è stata condannata a un anno di carcere per omicidio colposo nel caso di Moussa Balde. Durante la lettura della sentenza, Spataro si è commossa e ha criticato la decisione dei giudici. Il medico responsabile della struttura è stato invece assolto perché il fatto non sussiste. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla gestione dei centri di detenzione e le responsabilità delle persone che ci lavorano.

Annalisa Spataro, ex direttrice del Cpr di Torino, condannata a un anno di carcere per omicidio colposo; medico responsabile della struttura assolto “perché il fatto non sussiste”. Oggi, 11 febbraio 2026, al tribunale di Torino, è terminato così il processo di primo grado per la morte di Moussa.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Morte di Moussa Balde a Torino: condannata per omicidio colposo l'ex direttrice del Cpr, piange e critica la sentenzaLa pena è sospesa con la condizionale. L'imputata, con la società che aveva in gestione il centro, deve subito risarcire con più di 300mila euro i familiari della vittima, parte civile con l'avvocato

